Silmapiiril seilamise unistus sai tõelisuseks

“Miks ma seda näitust teen, on see, et Eestis on nii palju rannikut ja nii palju merd. Aga inimesed ei ole enam harjunud merel käima, merel käimise harjumus on muutunud,” selgitas Tamm ja lisas, et varem oli väga tavaline, kui eestlane käis Soomes äri tegemas. “Sinna sõideti oma paadiga kogu aeg edasi tagasi. Selles ei olnud midagi erilist,” rääkis Tamm nõukogude aja eelsest perioodist. “Okupatsiooniaeg on harjumuse merel käia ja kaugemale sõita katkestanud. Minu meelest on oluline seda taastada,” toonitas Tamm. Tema sõnul on oluline, et perekond, kes elab mere ääres, teaks, kui tore on paadiga merel sõita, puhata ja matkata.