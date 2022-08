Jooksusari ületas ekvaatori

Lääne-Viru jooksusarja kuues etapp joosti Viru-Nigula rahvajooksu raames. Kui ilmateade oli umbmääraselt lubanud, et lõuna paiku on kohati sajuvõimalus, siis selguski, et see koht oli Viru-Nigula kant. Veidi enne võistluse algust ladistas ikka päris tublisti ja lastejooksudest osavõtjad said paraja sahmaka krae vahele. Igatahes täitusid korraldajate telkidealused varju otsivatest jooksjatest tihedalt. Ka põhijooksul osalejad said veidi kastetud, ja kuna rajal olid nii mõnedki tõusud ja laskumised, oli mõnedel püsti püsimisega omajagu probleeme.