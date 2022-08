Vasta koolil tuleb miniarvamusfestival

Laupäeval on Vasta koolis pidupäev. Õppeasutuse 155. aastapäeva puhul saavad kokku vilistlased, kuid pidustustele on oodatud ka kõik teised asjahuvilised. Külastusmängu "Unustatud mõisad" raames on avatud Vasta mõisa kohvik, giidide juhendamisel on võimalik tutvuda mõisa ruumide ja ümbrusega.