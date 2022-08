''Rakvere on minu karjääris suurt rolli mänginud ja ma olen õnnelik, et ma saan oma viimase profiaasta siin veeta. Loodan, et mul on veel piisavalt jõudu alles, et meeskonda võimalikult hea tulemuseni aidata ning oma kogemusi ja tarkusi noorematele mängumeestele jagada. Isiklikuks eesmärgiks on veel viimast korda mängus pealt panna. Kui see mingil põhjusel ei õnnestu, siis käib ka aeglane ja pehme lay-up,'' kommenteeris Lindmets.