Ridaküla lava valmib jõudsalt

Kadrina vald eraldas 2022. aasta kaasavasse eelarvesse 15 000 eurot, mis läks rahvahääletuse tulemusel lava ehituseks Ridaküla tiigi saarele. Rahva valikul jäi teisele kohale jõulinnaku rajamine Kadrinasse. Ridaküla lava valmib aga ladusalt. Selle ehitusel löövad kaasa kohalikud ettevõtted ja töömehed. Varem saare peale viivale sillale ehitati üks sild lisaks. “Lava peale tulev majake ootab veel katust ja ust ja siis juba põhimõtteliselt hakkabki looma,” rääkis Ridaküla Seltsi üks entusiaste Airi Raus. Tema sõnul näitab kaasav eelarve ka seda, kui paljud kogukonnad kokku hoiavad. “Lõppkokkuvõttes ei võida see idee, mis alguses tundub kõige ratsionaalsem, vaid see idee, mille taga on kõige suurem kogukond,” lisas ta.