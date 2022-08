Repliik: nurka aetud loom

Muret teeb aga võimalik tuumapommi kasutus. Kaks matsu on see sõjaolukorras juba teinud. Uudis Krimmis raketilöögi saanud venelaste lennuväljast ja moonalaost näitab, et Ukraina võtab tõsiselt oma maaala tagasi saamist. Ja väga õigesti teeb. Õigem oleks öelda, et alternatiivi ei ole. Vastasel korral puhutaks Venemaal võidupasunat ja uus agressioon oleks vaid aja küsimus.