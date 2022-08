AS-i Aru Grupp juht Juhan Viise rääkis, et ettevõttel oli enne suuri hinnakõikumisi sõlmitud mõneaastane leping elektrienergia müüjaga. “Kuna tegu on soliidse partneriga, siis lepitud tingimused kehtivad ka muutunud turusituatsioonis,” ütles Viise ja selgitas, et seetõttu elektrihinna tõus ettevõtte tootmisprotsessi praegu ei mõjuta.