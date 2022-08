Kombucha valmistamine on väärt proovimist

Ettevõtja rääkis, et teeseenejoogi valmistamiseni jõudis ta vanaema kaudu, kes oli saanud joogi valmistamiseks vaja mineva seene küla pealt. Vanaema jagas seent lapselapsega ja andis kaasa sõnad, et sellega saab teha limonaadisarnast jooki. “Aga mulle sellest ei piisanud, sest mulle tundus, et päris nii ei käi, et võtan ja teen. Uurisin internetist ja hakkasingi seda ise ka tegema,” ütles Järvamägi.