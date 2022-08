Spetsialist oskab ehk hinnata, kas foto on tehtud Rakveres ja kas latil on rekordkõrgus 2.30, kuid hüppaja on kindlasti Marko Turban. Kahjuks on meie arhiivifotole kuupäev jäetud lisamata, kuid väga võimalik, et see on rekordhüppe jäädvustus.

Foto: Ove Maidla