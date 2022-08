17. augustil on kõik huvilised oodatud Rakvere muusikakooli parklasse, kus toimub Jakobsoni tn 7 asuva hoone aknaid ja uksi kaunistavate kunstitööde avamine.

Näituse idee autori, Rakvere linnakunstniku Marju Püümetsa sõnul on see imeline asukoht linnas kohalikku kunsti eksponeerida. "Kuna hoone paikneb tiheda liiklusega tänava ääres, millest möödujateks on nii linlased kui turistid, saavad kunstitööd palju tähelepanu. Projektis osalemist pakkusin Rakveres ja Virumaal tegutsevatele kunstnikele. Kuna hoone aknad paiknevad madalal, kiikaks mööduja tahes-tahtmata aknast sisse – millest tuli ka näituse teema "Mis paistab aknast"," rääkis linnakunstnik.