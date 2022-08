Tamsalu kultuurimaja katuse remondiga minnakse uuele katsele

Tapa vallavalitsus käsitles kolmapäeval Tamsalu kultuurimaja ümberehituse riigihanget. "Tegemist on väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega, kus ettepanek pakkumuse esitamiseks tehakse valitud ettevõtjatele," selgitas valla hankespetsialist Ene Orgusaar.

Abivallavanem Andrus Freienthali sõnul võetakse nüüd ühendust nelja-viie ehitusfirmaga, kes katusetöid teevad. "Me saadame neile informatsiooni ja kui on huvilisi, siis tulevad läbirääkimised," ütles ta. Läbirääkimiste tähtajaks on seatud 19. august.