Luurevõistlus paneb raudsed mehed proovile

Praktilise ülesande juures askeldas eile ennelõunal ühendvõistkond, kus oli Ameerika ühendriikide, Eesti ja Bosnia-Hertsegoviina vormi kandvad mehed. Neil tuli teha ja paigaldada etteantud vahenditest lõksmiin. "Mehed on väsinud," sõnas kontrollpunkti vaatleja. Ülesannet hakkas lahendama korraga neli meest. Vaatleja tõi näite, et Järvamaa esindusel oli võistkonnas lõhkeainetega seotud spetsialist, kes kiiresti lõksmiini kokku pani, tõmmates seejärel üle teeraja traadi. Kui teerajal liikuja seda ei märka ja traati puudutab, käivitab see lõhkeseadeldise.