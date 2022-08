Kohalikud noored avavad Peipsi toidu tänaval heategevusliku restorani

Roost ütles, et kuna restoran taheti ette võtta suurelt, oli vaja appi kutsuda lisatööjõudu. “Kuna me ei teadnud, palju meile külastajaid tuleb, siis me mõtlesime, et teeks seda vabalt ja heategevuslikus korras, et kõik, kes meile appi tulevad, teevadki seda tasuta, ja kõik, mis me teenime, annetame,” rääkis ta.