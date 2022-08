Kaks tundi, lilla keel ja ämbritäis kukeseeni

Metsas kondajad ja korilased on juba pea pool suve sotsiaalmeedias oma saagist ahvatlevaid fotosid jaganud. Kellel on õnnestunud korjata mitu korvitäit kukeseeni, kel on ämbritäis mustikaid. Siinkirjutaja võttis pisikese ämbri ja läks vanaema skeptilisusest hoolimata Viitnal ja Ilumäel loodusesse, et hingata metsaõhku ja otsida kuldseid seenekesi.