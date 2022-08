Rakvere piiga jäi karikaetapiga rahule

“Üldiselt saan rahule jääda, kuid on ka palju asju, mis jäid natuke kripeldama. Hea tulemus jäi kindlasti ujumise ja esimeste rattakilomeetrite taha,” rääkis Etverk ja lisas, et sattus ujumises kohe esimese poi juures niinimetatud pesumasinasse ja sinna läks hetkega hea rattapunt.

“Esimestel rattadistantsi kilomeetritel üritasin küll väga esimest gruppi kätte saada, aga kahjuks see ei õnnestunud. Jooksus ei andnud enam samuti midagi suurt korda saata, sest selleks ajaks olin juba energiast tühi ja ka viimane ala tuli päris raskelt. Usun, et sain vajaliku kogemuse, ja olen rahul, et otsustasin Moldovasse minna,” võttis piiga võistluse kokku.