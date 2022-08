Kevin Vabaorg pääses viimasel hetkel EM-ile, Eestit esindab Münchenis kolm triatleeti

Eliitnaised asuvad Euroopa meistrivõistluste medaleid jagama reedel. Kaidi Kiviojal on selja taga edukas treeninguperiood mäestikulaagris ja ta ütles, et tunneb ennast enne starti hästi. "Laager läks väga edukalt ja ühtki tagasilööki ei ole praegu olnud. Kõik on sujunud plaanipäraselt," rääkis Kivioja ja lisas, et nüüd on vaja anda endast kõik, et head vormi realiseerida. "Võistluse õhustik on äge ja suurvõistluse moodi, samuti on konkurents väga tugev," sõnas triatleet.