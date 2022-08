Täna langeb taevast kõige rohkem tähti

Astronoom Aarne Paul selgitas, et tegelikult on rahvakeeles tuntud langevad tähed põlevad meteoorid. Ta sõnas, et kõige paremini on meteoorid jälgitavad pimedates paikades, kus ei sega tänavavalgustus. "Hetkel on vedanud: ei ole sadanud ja taevas on suhteliselt selge olnud," rääkis ta, kuid lisas, et täiskuu võib tähtede langemise jälgimist segada.