Nädala kaja: karu elab loomaaias ...

Metsaott on ju tore elukas. Omal ajal oli karu looduses kohtamine väga haruldane, võiks öelda lausa aasta tipphetk. Nüüd on karudel elu aastaid hea olnud, liigi arvukus on tublisti kasvanud ja paljude põllumeeste, metsameeste ja looduses hulkujate jaoks on karu pea igapäevane tuttav.