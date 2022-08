Kolumn: sõjaaja kunst

Kirjutan kunstist sellepärast, et praegu on meil eesti maalikunsti ajaloo tundmaõppimiseks erakordne aeg. Suhteliselt lihtsa vaevaga on võimalik osa saada nii paljust 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi esimese poole kunstist, et seda ei oskaks muidu uneski näha. Lisaks püsivalt avatud Kumu ja Viinistu kunstimuuseumi kollektsioonile on praegu Eesti Rahva Muuseumis üleval esinduslik valik Enn Kunila maalikollektsioonist pealkirjaga “Värvide ilu”, seal kõrval kohe Lõuna-Eesti kunstnikke ja maastikke kajastav näitus “Talomuro ilmaruum”, Tartu linnamuuseumis on pealkirja all “Silmates maastikke” väljas valik Värnikute perekonna kollektsioonist ning Tartu kunstimuuseumis pealekauba Ado Vabbe näitus.