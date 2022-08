Rahvaalgatusega soovitakse ära hoida Rakvere lennuvälja müüki

Triin Vareku sõnul on linnavalitsus korraldanud enampakkumisi, et leida lennurajale operaator, kes hakkaks sealset piirkonda arendama. Seni ei ole ühtegi otsust ega eelnõu lennuraja müümiseks tehtud. Varasemalt on antud huvilistele võimalusi piirkonda arendada, kuid neist on jäänud vajaka.

Foto: Meelis Meilbaum