Uurikad täitsid Käsmu hoogsa linnufolgiga

Noorteansambel Uurikad koosneb 10-16 aastasest noortest, kes kõik on pärit Kuusalu vallas asuvast Uuriku külast, mille järgi anti kolm aastat tagasi ka pop-folkansamblile nimi. Lisaks samale elukohale ühendab paljusid ansamblikaaslasi midagi enamat. "Pool meist on suguvõsa niiet...," vastas Uurikate noor akordionimängija Matias Kosemets vahvalt küsimuse peale, kui palju noored väljaspool prooviruume koos aega veedavad. Hanna Liisa Talts lisas, et kuigi sugulussidemed hoiavad neid niigi tihedas kontaktis, suhtlevad nad siiski ansambli väliselt üksteisega palju ja seda täiesti vabatahtlikult.