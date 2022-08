Luulefestival toob Võsule poeedid Eestist ja Hispaaniast

Ukulele luulefestivali korraldab luuletaja Kelli Kiipus kultuurkapitali toel teist aastat. Motiveerituna mullusest positiivsest vastukajast, näeb ta ettevõtmisel suurt tulevikku. "Esinejaid valisin tõesti hoolega. Nii et leiduks luulet võimalikult erinevatele maitsetele. On nii tuntud kui vähem tuntud luuletajaid, et tekiks selline mõnus kooslus," rääkis Kiipus, kelle hinnangul jätkub Eestis väga palju andekaid sõnaseppi.