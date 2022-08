Folk ⟩ Käsmu kabelis kanti palvekätel kogu festivali

Taizé vennaskond on mungaordu Prantsusmaal Taizé külas, mis asutati 1940. aastal ning millega võivad liituda kõikide kristlike konfessioonide esindajad. Taizé klooster on tuntud peamiselt noorte inimeste palverännaku kohana, kes on viinud vennaskonna traditsioonid laiali üle kogu maailma. Vennaskonda iseloomustab meditatiivne palvestiil ja muusika rohke kasutamine, sealhulgas lihtsate, korduvate ja mitmehäälsete laulude esitamine. Just neid lihtsaid ja ilusaid laule jumalale lauldakse kitarri või mõne muu instrumendi saatel Folgi ajal ka Käsmu kabelis, sel aastal lausa neljal korral.