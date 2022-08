Palavus jätkub

Teisipäeva öösel on laialdaselt selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 14-19, tuulele avatud rannikul kuni 22 kraadi, Ennelõunal on valdavalt selge ja kuiv ilm. Pärastlõunal lisandub pilverünki ja õhtu poole sajab kohati hoovihma, ühtlasi on äikeseoht. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 27-31, tuulele avatud rannikul kuni 23 kradi.