“Ega need vanad head ajad päris tagasi vast enam ei tule ja peab arvestama sellega, et inimesi käibki vähem,” ütles ta. Veedla sõnul tundus talle, et need inimesed, kes kohale olid tulnud, jäid üritusega rahule.

Korraldaja lausus, et sai sellel aastal festivalist palju mõtteainet ja omad ettepanekud on ka teistel tiimiliikmetel. Ideid lisandub kindlasti igaaastaselt külatuurilt, kus Veedla suhtleb isiklikult kohalikega, et kuulda nende mõtteid ja arvamusi. “Igas peres on alati arutelu, et mis siis rohkem meeldis ja millised olid lemmikkontserdid. See on hästi põnev ja see on mul veel ees,” ütles Veedla.