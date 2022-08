Ametikooli laekus rohkem avaldusi, kui on õppekohti

Tänavu laekus Rakvere ametikooli kokku 742 avaldust, kuid õppekohti on loodud 551 õppurile. Rakvere ametikooli direktori Kuno Rooba sõnul tähendab see, et ligi 200 soovijat peavad leppima olukorraga, kus soovitud erialale õppima asuda ei saa.

Direktor rääkis, et nõnda suurt kandideerimisavalduste hulka mõjutab osaliselt võimalus kandideerida mitmele erialale korraga. “Neil (õpilastel – toim) on valikuvabadus. Üksikuid õpilasi, kes kandideerivad kuni neljale [erialale], on palju. Teisipidi tekitab see kooli poolt vaadates küsimärgi, et kui palett on hästi lai, siis kuidas nii laia paletiga välja tullakse, et ei teata, mida tegelikult teha tahetakse,” kõneles Rooba.