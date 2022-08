Kombainer vajas arstiabi

Nadalama külast pärit taimekasvatustootja Reelika Preem tõdes, et kuiv ilm soodustab küpsemist ja vili on parajalt kuiv, kuivatuskulud on väiksemad. Põldude süttimist tuleb sügiseti ette. "Kui heeder riivab kõrgemat kivi põllul, võib tekkida säde ning sellise ilmaga pole palju vaja. Kombain võib süttida, kui masinat ei ole enne põlluleminekut hoolikalt puhastatud," selgitas Preem, kel endalgi kombaineriluba olemas. Tema sõnul võib viljalõikusel tekkinud kuiv viljatolm koguneda kombaini mootori ligidale ja seal kuuma saada. "Õnneks kombainerid ise saavad kiirelt jaole ning eemalt näevad ka viljavedajad, kui midagi juba kahtlast märkavad," selgitas Preem.