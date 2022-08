Rakvere võrkpallipiiga läheb Itaalia tippklubi juurde treenima

See võimalus tuli tänu Eesti koondise peatreeneri Alessandro Orefice kontaktidele, kes tunneb ka naiskonna itaallasest peatreenerit Massimo Barbolinit. "Et septembris-oktoobris on toimumas naiste maailmameistrivõistlused, on mitmed Scandicci mängijad sellega seotud ja nii vajasid nad trennidesse kaheks kuuks uusi mängijaid. Nora Lember ja Häli Vahula on suure potentsiaaliga ning ma väga loodan, et see võimalus annab neile lisamotivatsiooni võrkpalliga edasi tegelemiseks," kõneles peatreener ning lisas, et tüdrukutega samas linnas on ka koondise üldkehalise ettevalmistuse treener Maurizio Negro, kes saab vajadusel abiks olla.