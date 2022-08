Maakonna omavalitsuste liit rakendab koosoleku pidamisel teist korda erilist formaati

Omavalitsusliidu tegevjuht tõi näiteks, et jutuks tuleb Näpi kooli saatus. See on Vaeküla kooli õigusjärglane, kus õpivad erivajadustega lapsed. Hõbemägi sõnul on selles koolis kõige enam Rakvere linna ja valla lapsi. Aga käiakse ka teiste omavalitsuste haldusalalt. Probleem seisneb selles, et riik lõpetab Näpi kooli rahastamise ja omavalitsused on kahe valiku ees: panna kool kinni või leida raha, et erivajadusega lapsed saaksid Näpil oma haridusteed jätkata.