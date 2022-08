Teadust ja kunsti ühendav üritusesari Biotoopia jõuab Viinistule

Neljapäeval on kavas kunstiprogramm ja loengud, reedel toimub loodusretk Mohni saarele. Kogu programm, mis lisaks Viinistul toimuvale hõlmab üritusi Tallinnas ja Tartus, on üleval Biotoopia kodulehel .

Biotoopiat korraldatakse teist aastat. Korraldaja Peeter Lauritsa sõnul oli esimese Biotoopia iseväärtuseks see, et inimesed said oma kiire elutempo juures seisatuda. "Kolme päevaga avanevad inimestele temaatikad, mis kasvatasid tõelist bioharmoonilist elutunnetust. Seda sai ka konverentsilt endaga pikaks kaasa," märkis ta.