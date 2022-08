Jon Mikiver: “Ma võiks vist päevad läbi koertega hängida”

Jon Mikiver mängib trumme Võsult alguse saanud bändis Elephants From Neptune (EFN), kellelt on sügisel oodata comeback-albumit. Alates kevadest on tal aga küpsenud ka päris oma asi – kuue looga soolo-EP “Jondog” ilmub digitaalselt neljapäeval, kaks esimest singlit sellelt on juba väljas.