Pirruse lillsõbrad õilmitsevad maaliaias

Rakveres Bonzai kohvikus avatud Pirruse – Piret Mildebergi – näitusel “Kes aias ...” särab 13 lill-isiksust. Kunstnik ütles, et esialgu mõtles maalida fantaasialilli, aga “vahepeal sai fantaasiat pisut kärbitud” ja lõuendile ilmusid õied tema koduaiast. “Need on minu sõprade portreed tegelikult,” sõnas Pirrus. “Ja ma kavatsen neid juurde teha. Kui mitte just kõiki, sest mul on seal ikka väga palju sõpru, aga kümme tuleb kindlasti juurde.”