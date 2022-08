Rakveres etendub noorte tantsulavastus “Udus või ilmsi”

Eesti Tantsuagentuuri juhataja ja “Udus või ilmsi” eestvedaja Raido Bergsteini sõnul lasub idee elluviimisel osa aust Rakvere kultuurikeskuse direktoril Eve Altel, kes on juba pikka aega uurinud, millal saab mõnda noorte tehtud lavastust Rakveres näha. “Ta on vist juba kolm aastat minu käest küsinud, et millal tuleb, me tahame suurt ja erilist asja. Mina kogu aeg ütlen, et jõle kerge on tellida, aga keeruline teha,” rääkis Bergstein naljatamisi. Mees selgitas, et selliste ettevõtmiste jaoks peab olema hea idee ja veel parem tiim.