Ukraina õpilased hakkavad õppima nii eraldi kui ka eestlastega koos

Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee lausus, et otsus tehti, toetudes koolijuhtide pikaajalisele kogemusele. “Loomulikult [peeti silmas] ka seda, kuidas efektiivselt kõiki ressursse ära kasutada,” sõnas Kaljuvee ja lisas, et kevadega võrreldes on Ukrainast pärit õpilaste arv Rakvere linnas peaaegu sama. “Sellepärast, et gümnaasiumiealiste lastega nüüd Rakvere linn enam ei tegele, meie katta on ainult põhikooliealised koolilapsed,” märkis ta.