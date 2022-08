Madalat maja kaunistavad kunstiteosed

Näituse idee autor on Rakvere linnakunstnik Marju Püümets, kes tegi Rakvere ja Virumaa kunstnikele ettepaneku luua teosed kaunistamaks Jakobsoni tänav 7 asuva hoone aknaid ja uksi. Ettevõtmises osalevad töödega Brita Kraav, Leekpea, Teet Suur, Karolin Ainsar, Toomas Erapart, Evelin Poolamets, Laila Talunik, Riina Rillo.ja Caspar Sild.

Linnakunstniku sõnul on pakub tiheda liiklusega tänava ääres paiknev hoone suurepärast pinda kohaliku kunsti eksponeerimiseks. Kuna hoone aknad paiknevad nii madalal, et sealt on hea sisse piiluda, sai näituse teemaks "Mis paistab aknast".