Sivar Irval jätkab tööd põllumajanduskoja nõukogu esimehena

Koja nõukogu uuteks aseesimeesteks valiti Jaak Läänemets (Avispeamees OÜ), Mirjam Pikkmets (MTÜ Talumeiereide Liit) ja Priit Põllumäe (Keskühistu Eramets).

Taasvalituks osutunud EPKK nõukogu esimees Sivar Irval ütles, et tal on väga hea meel tõhusa nõukogu ja valitud aseesimeeste üle. "See on hea tiim, kellega saame palju saavutada. Koda jätkab oma strateegiliste eesmärkide elluviimist, kus kesksel kohal on meie liikmete tõhus huvikaitse," kõneles Irval.

Järgneva perioodi ülesannetest rääkides märkis Irval, et selle sügistalve oluline teema on koja seisukohtade tutvustamine erakondadele, et anda teavet 2023. aasta riigikogu valimistel erakondade maaelu programmide koostamiseks, samuti on ülioluline, eriti toiduainetööstusele, energiateemade lahendamisel kaasa rääkimine.

"Näen ka, et biomajanduse arendamisel on suur potentsiaal majanduskasvu ja uute töökohtade loomisel ning lisasissetulekute kindlustamisel põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektoris," loetles Irval valdkondi, milles põllumajanduskoda soovib kaasa rääkida.