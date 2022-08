Narva ooperipäevad toovad Kreenholmi ka balleti ja plaadiesitluse

Narva ooperipäevade algataja ja kunstilise juhi Julia Savitskaja sõnul pakub kuuendat korda toimuv festival publikule igal õhtul kava, mida Eestis varem mängitud ei ole. "See on meie teadlik valik – pakkuda Narva ja Ida-Viru inimestele muusikateatrit, mida nad saavad pidada üha rohkem enda omaks. Samuti tahame me olla jätkuvalt põhjuseks, et turistid üle Eesti leiaksid suve lõpus tee Narva. Ooperipäevade ajal ootavad linnakülalisi ka kohvikud, restoranid ja majutuskohad, Narva Kreenholmis toimuvad ekskursioonid," ütles Savitskaja.