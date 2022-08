Rakvere valla haridus- ja noorsootöönõunik Monica Jaanimets selgitas, et õpetajatele maksab palka ikka riik, kuid Näpi kooli eripäraks on suur tugiteenuste vajadus. Jaanimetsa sõnul ongi nüüd küsimus selles, kas omavalitsused on nõus kooli kulud katma või tuleb õppeasutusel uksed kinni panna. Suhtlustasandil on omavalitsusjuhid kinnitanud, et kool on vajalik. Jaanimägi viitas asjaolule, et õppetöö jätkumine koolis on kindel vaid siis, kui selle kohta on olemas kirjalikud dokumendid.