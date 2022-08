Berliini Trahter teeb röövellikule elektrihinnale ninanipsu

Berliini Trahteri omanik Roman Kusma tunnistas, et hakkas kalkuleerima, kui kulukaks nii kõrge elektrihinna puhul pliidi töös hoidmine läheks. "Pliidil on neli plaati, igaüks viiekilovatine, kokku 20 kilovatti. Kui meil on kilovati hind neli eurot, siis tunni ajaga oleks ühe pliidi elektrikulu 80 eurot," arvestas Kusma. "See on mõeldamatu ja uskumatu," avaldas ettevõtja imestust. Pliit ei ole mõistagi ainus elektritarbija restoranis. Nii tekkiski Kusmal mõte, et probleemile tähelepanu juhtimiseks tuleb restoranis köök välja lülitada. Kunded siiski tühja kõhuga jääma ei pea, sest salatit saab hakkida, magustoidud on samuti olemas. Lihtsalt sooja toitu ei saa. Külmkappe välja ei lülitata.