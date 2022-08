Venekeelne kontsert osutus volgasakslaste usuürituseks

Ürituse eestvedajaks ja hingeks osutus 50-aastane Alexander Repp, kes – nii üllatav, kui see ka ei tundu – on Tapalt pärit volgasakslane.

Mees emigreerus Tapalt Saksamaale 1996. aastal, kus tal on abikaasa Olgaga 12 last, kellest noorim on ühe-, vanim 28-aastane. Lasterohkus on suguvõsas ikka au sees olnud, sest Alexander isegi on pärit kümnelapselisest perest.