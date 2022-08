Vastuskiri artiklitele minu kohta

Üks Tapa linnapeadest – Voldemar Nellis – kutsus mind kunagi enda juurde ja ütles, et tead, Elmu, sul on palju vaenlasi, kuna oled nii otsekohene ning sinuga on kogu aeg jama üleval. Aga tead, veel suurem jama on sellega, et sul on rohkem toetajaid.

Tead, Alari, ma räägin ühe loo, mis juhtus sellel kevadel Tapa gümnaasiumis. Muide, see on kõik ka protokollitud. Üks lapsevanem, sinu toetaja, tuli minu kabinetti ja rääkis, et koolis juhtub hulle asju. Ma siis küsisin, et mis juhtus. Tema vastu, et ta ei saa rääkida, veel vähem öelda, et kes tegid, kuid uurigu ma välja. Uurisin. Teismelised olid Tapa gümnaasiumi tualetis alkoholi joonud. Ja nüüd puänt. Vastandasin poisid ja üks poistest rääkis, et oli leidnud pudeli tualetist. Teistel poistel läksid selle jutu peale näod juba naerukile. Poiss oli lahkelt nõus minuga kaasa tulema, et tualettruumist pudelit otsida. Siis ei saanud teised kaks enam naeru pidama. Muide, me käisime vaatamas ka, aga ei leidnud midagi. Siit ka kokkuvõte sellele lõigule – sama asi on sinu juttude ja tegudega. Need ei klapi kuidagi. Sinu vastuskiri Virumaa Teatajas on vastuoludest kubisev.