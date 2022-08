Kadrina kirikus kõlab klassika sopranilt, flöödilt ja orelilt

Kadrinas kasvanud Pille Riin Erikson on lõpetanud kiitusega G. Otsa nimelise Muusikakooli klassikalise laulu eriala õpetaja Heli Veskuse lauluklassis.

Anne Jalakas alustas flöödimängu õpinguid Viljandis Tõnu Sepa juures ning arendas end edasi G. Otsa nimelises Muusikakoolis, Tallinna Riiklikus Konservatooriumis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias selliste õpetajate käe all nagu Kaljo Vest, Ago Rääts, Elmar Peäske, Matti Helin ja Neeme Punder. Lõpetanud on ta interpretatsioonipedagoogika magistriõppe flöödimängu alal Raivo Peäske juhendamisel. Anne Jalakas on palju tegelenud varajase muusikaga ning mänginud erinevates vanamuusika koosseisudes ning projektides.