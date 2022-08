Leia kapinurgast suveniirrätik ja saada koos looga näitusele

Kui kodus kapinurgas leidub mõne Eesti linna või paiga rätik, mõnele sündmusele või asutusele loodud rätik, tähtpäeva auks loodud rätik või siis lihtsalt ilus disainrätik (näiteks ARS-is kujundatud ja toodetud), mida müüdi nõukogude ajal meie kaubamajades või ARS-i kauplustes, siis paluvad näituse korraldajad ERM-iga ühendust võtta. Võib juhtuda, et just see rätik jõuab näitusele, mis on plaanis avada ERM-i sünnipäeval 2023. aasta aprillikuus.