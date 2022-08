Helmut Elstroki mälestuspink valmis Võrumaal Räägu talus

"Ma otsisin internetist huvitavaid pinke. Meil on Viru-Nigula vallas põnevaid puidumeistreid, aga Viljar Nõmmik teeb pinke natuke teises stiilis. Helmut Elstrok, kellele me selle pingi pühendame, oli ka natukene puutöömees. Mõtlesin, et talle sobiks väga hästi selline eriskujulik pink," rääkis Laast.