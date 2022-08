Neli Lahemaa ettevõtjat pälvis rahvusvahelise kestliku loodusturismi tunnustuse

"Ettevõtjate huvi ning tunnustus näitab, et looduskaitsealad toetavad kohalikku elu ning majandust samaaegselt väärtuste säilimisega. Meil on selle üle väga hea meel – kestlikku loodusturismi pakkudes aitavad kohalikud ettevõtjad tutvustada meie rahvusparkide loodusväärtusi nõnda, et meie ühine rikkus säilib ka tulevastele põlvedele," ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk.