Veekauss võib kuuma ilmaga siili või linnu elu päästa

Mõned inimesed kannavad oma aias askeldavate väikeste metsloomade eest väga hästi hoolt ja panevad neile nii söögi- kui ka joogipoolist. Väikese Ingli Rakvere poe hoov on üks õdus siilipesa. Poe looja Evelin Liiva lausus, et tervel siilide hooajal on okaskeradele vesi ja krõbinad saadaval. “Vesi ennekõike, eriti linnas, kus on palju niidetud aedasid,” märkis Liiva. Madalaks niidetud muru sees ei leidu kuigi palju tigusid, keda siilid saaksid krõbistada. Väikese Ingli aias niidetaksegi harva, et loomakestel söögipoolist jätkuks ja neil oleks mõnusam tatsata. Liiva tunnistas, et tegelikult on siilide krõbinad hoopis saunamajja pandud, kuna muidu sööks varesekoloonia nende eest kõik ära.