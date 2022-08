Elroni kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup rääkis, et igas rongis on kokku kümme rattakohta ning neli neist on need, mida on võimalik veebist ette ostes ratta transpordiks broneerida. Broneeritud rattakohad on vastavalt märgistatud ja nummerdatud ning need asuvad rongi C-alas.