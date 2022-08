Nädala kaja: see ei ole hüvastijätt

Ajakirjandus on tundunud mulle huvitava alana juba pikemat aega. Olen vaadanud selleteemalisi filme ja lugenud raamatuid-artikleid. Õige pea sain selgeks, et ajakirjandus on see, millega ennast tulevikus siduda tahan. Kui mullu ei õnnestunud mul ülikooli sisse saada, ei lasknud ma sellel juhtumil ennast väga palju heidutada. Tunnistasin endale ausalt, et ju olid teised kandidaadid minust lihtsalt paremad. Otsustasin, et proovin järgmisel aastal uuesti ja pingutan veelgi rohkem.