Uhtnas põldu randaalinud traktorist sõitis maha elektriposti

Sündmuskohale ruttasid politsei, kiirabi ja päästeameti autod. Päästjate hinnangul oli traktorist tõmmanud randaaliga maha ühe elektriposti ja liin langes nii randaalile kui traktori kabiini katusele. Kohapeal suitses, sealhulgas suitses traktori raadio. Traktoristiga suheldi telefoni teel. Mees oli teadlik, et ta ei tohi kabiinist välja tulla seni, kuni traktor on voolu all.