Palavus teeb vargad erksaks

"Vast polegi vaja lisada, et oma hoo annab juurde ka puhkuste hooaeg, sest mis saaks vargale mugavam olla, kui elamu, kust pererahvas vähemalt nädalaks lahkunud on," ütles G4S-i standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala uudisteagentuurile BNS. Tema sõnul teevad varaste elu lihtsamaks tuulutusasendisse jäetud aknad ja rõduuksed, mis ei peata vargaid isegi siis, kui pererahvas on kodus. Ühelt poolt võib juhtuda, et taolised vargad jäävad pererahvale vahele, kuid on ka juhtumeid, kui varga külastusest saadakse teada alles hiljem. Kui on tekkinud materiaalne kahju.